Bezirksgericht Winterthur – Patientin tot, Arzt angeklagt Am Bezirksgericht Winterthur muss sich ein Arzt wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Solche Prozesse sind selten, und das hat einen guten Grund. Samantha Zaugg

Am Bezirksgericht Winterthur wurde ein mutmasslicher Arztfehler verhandelt. Diese Fälle sind selten. Der Arzt wurde freigesprochen. Marc Dahinden

Am 20. Juli 2013 endet eine lange Leidensgeschichte. Es ist der Todestag der 88 Jahre alten Frau O. Nach mehrmonatiger Krankheit verstirbt sie im Kantonsspital Winterthur. Doch es ist nicht nur der Tag, an dem eine Leidensgeschichte endet. Es ist auch der Tag, an dem zwei neue beginnen. Diejenige der Angehörigen von Frau O. und diejenige von Herrn Dr. J. Die Angehörigen verklagen den Arzt wegen fahrlässiger Tötung.