Unihockey-Weltmeisterschaft in Winterthur – Peitscht sein Song die Nati endlich zu Gold? Gold! Andryys Song soll bei Fans und der Unihockey-Nationalmannschaft das Feuer entfachen, um bei der Heim-WM in Winterthur und Zürich endlich ganz oben zu stehen. Till Hirsekorn

Der Videoclip von «Gold» wurde in der Axa-Arena gedreht. Live wird Andryy ihn allerdings nur in Zürich spielen, zum Auftakt und am Finaltag. Foto: Printscreen/Youtube.com

Winterthur ist die heimliche Unihockey-Hauptstadt der Schweiz. Nirgends pilgern jeweils mehr Fans an die Heimspiele eines Spitzenteams, über 1000 feuern den HC Rychenberg jeweils an, fast fünfmal so viele wie den stolzen Meister Grasshopper Club aus Zürich. Doch zusammen mit Zürich wird Winterthur in den nächsten Wochen gar zur offiziellen Unihockey-Co-Hauptstadt der Welt: Am Samstag in einer Woche starten in der Axa- und der frisch eingeweihte Swisslife-Arena in Zürich-Altstetten die Weltmeisterschaften. Den Song dafür hat der 28-jährige Winterthurer Pop-Musiker Andryy geschrieben, einen Ohrwurm mit kompromisslosem Motto. Alles oder nichts, jetzt oder nie: «Mir gönd für Gold! Ihr gänd euis Silber, aber mir nämed nur Gold …»