Heizsystem in Wiesendangen – Pellet-Öfen sollen die Kirschen wohlig warm halten Auf der Kirschenanlage der Familie Hürlimann in Kefikon wurden Pellet-Öfen als neues Heizsystem präsentiert. Sie sollen besonders wirksam sein im Kampf gegen die Kälte. Nicole Döbeli

Präsentation des Pelliheat-Systems auf dem Hof in Kefikon. Foto: Roland Müller

Grossflächige Netze schützen die Hektare Tafelkirschen, die Urs und Heidi Hürlimann auf ihrem Hof in Kefikon anbauen. Diese nützen gegen einiges – nicht aber gegen die Kälte. Im Frühling drohen den blühenden Kirschbäumen jeweils die Frostnächte, welche ganze Ernten innert weniger Stunden massiv reduzieren können oder gar zu Totalausfällen führen.

Familie Hürlimann setzt deshalb in Sachen Frostschutz auf die weitverbreiteten Frostkerzen. Am vergangenen Samstag stellten sie ihre Kirschenanlage aber für die Präsentation eines neuen Heizsystems zur Verfügung. Pellet-Öfen und dazu gehörende Wellblechtunnel wurden aufgebaut, welche in anderen Betrieben bereits erfolgreich eingesetzt werden.

Nur wenig Rauch

Gegründet hat die Pelliheat mit Sitz in Stetten AG unter anderem Gemüseproduzent Samuel Bollinger. Er habe vor eineinhalb Jahren Alternativen für Frostheizungen gesucht. Dabei kam die Idee mit den Öfen erstmals auf, um die Gemüsekulturen in den Tunnels zu schützen. Für das System sprächen die Pellets, die CO₂-neutral verbrannt werden können und nur zu einer geringen Rauchentwicklung führten.

Das Wellblech soll die Wärme besonders gleichmässig verteilen. Foto: Roland Müller

«In den letzten Jahren ist der Frostschutz für Blüten und Knospen ein grosses Thema geworden. Die steigenden Temperaturen im Frühling bewirken, dass die Knospen und Blüten immer früher austreiben», sagt Bollinger.

Ein Ofenset besteht aus dem Ofen mit Fussplatte, einem unlackierten Dachwellblech, vier Metallstützen und zwei Wellblechen. Das Innenleben des Ofens besteht aus zahlreichen Röhren mit Löchern, welche von unten die Luftzufuhr für einen rauchlosen Brand gewährleisten. In den Standardofen können maximal 30 Kilo Pellets eingefüllt werden, was eine Brenndauer von sieben bis acht Stunden mit Temperaturen von weit über 600 Grad gewährleistet.

Zahlreiche Röhren mit Löchern sorgen für die Luftzufuhr im Ofen. Foto: Roland Müller

Angezündet werden die Öfen einfach mit Zündwürfeln. Einmal entzündet, kann der Ofen aber nicht mehr gelöscht werden, bis er ausgebrannt ist. Laut Bollinger halten die Wellblechtunnels die Wärme zurück und verteilen sie gleichmässig auf eine grössere Fläche. Auch in Hanglagen bis 35 Grad oder unter Hagelschutznetzen oder Plastikabdeckungen sollen sie eingesetzt werden können.

48’000-Franken-Investition

Um in einer Obstanlage die Temperaturen um 3 bis 4 Grad anzuheben, werden 84 bis 92 Öfen benötigt.

Bollinger spricht dabei von Erstinvestitionen von 48’000 Franken. Pro Nacht werden dafür 2,5 bis 3 Tonnen Pellets benötigt, war rund 840 Franken pro Nacht und Hektare entspricht, um während rund sieben Stunden zu heizen.

Das landwirtschaftliche Zentrum Liebegg im Aargau hat die Kosten der verschiedenen Systeme verglichen und auch deren Wirtschaftlichkeit untersucht. Die Pellet-Öfen von Pelliheat starten mit den höchsten

Fixkosten, sollen aber bereits nach zwei oder drei Einsatznächten gegenüber Gas, Frostkerzen oder Wiesel-Öfen billiger werden.

«Die Öfen sind eine gute Sache, aber etwas teuer.» Landwirt Urs Hürlimann

Auch die Spezialisten von der Liebegg sehen in der Verwendung von erneuerbarer Energie Vorteile. Zugleich

weissen diese Öfen geringe Rauchemissionen auf. Als Nachteil werden aber die hohen Fixkosten und die beachtliche Anzahl Stunden für das Aufstellen in jeder Frostnacht genannt.

Die Kirschen von Urs Hürlimann werden zumindest in diesem Jahr noch weiterhin von Frostkerzen gewärmt: «Die Pellet-Öfen sind eine gute und umweltfreundliche Sache, aber noch etwas teuer.» Die Kerzen müsse er nur dann bezahlen, wenn er sie brauche, das binde viel weniger Kapital. «Vielleicht rüste ich aber später einmal eine Teilfläche mit den Pellet-Öfen aus.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.