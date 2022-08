Pelosis Flugzeug steuert auf Taiwan zu

Ungeachtet der Warnungen aus Peking zeichnet sich ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan immer deutlicher ab. Am Dienstag flog Pelosi aus Malaysia ab, der zweiten Station ihrer Asien-Reise. Mehreren Medienberichten zufolge soll sie nun in die taiwanische Hauptstadt Taipeh weiterreisen, das zeigen auch die Flugdaten der Boeing 737 der US Air Force, in der sich Pelosi befinden soll. Demnach steht die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses kurz vor der Ankunft in Taipeh. Das chinesische Aussenministeriums drohte, die USA würden in diesem Fall «den Preis bezahlen».