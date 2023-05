Zugausfall zwischen Dachsen und Schaffhausen – Pendler stranden wegen fehlender Informationen in Dachsen Die S33 fährt plötzlich nicht mehr nach Schaffhausen, sondern endet in Dachsen. Die Lautsprecherdurchsage ertönt erst, als der Zug schon fährt. Tanja Hudec

Kein Zwischenhalt, sondern plötzlich Endstation: Wegen Bauarbeiten fahren manche Züge zurzeit nur bis zum Bahnhof Dachsen und nicht bis nach Schaffhausen. Symbolfoto: Marc Dahinden

Es ist Feierabend. Das Perron am Gleis 8 am Bahnhof Winterthur ist voll. Zwei Frauen steigen plaudernd in die S33, die normalerweise bis nach Schaffhausen fährt. Auf dem Bildschirm im Zug, der die Strecke mit den Haltestellen angezeigt, steht als Endstation allerdings: Dachsen. «Hä?», sagt die eine. «Das ist sicher eine Fehlanzeige», sagt die andere. Die beiden setzen sich und plaudern weiter.