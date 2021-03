Abo Die Pensionskasse der Stadt ändert ihre Anlagestrategie

Der Stiftungsrat der Pensionskasse will mehr Geld in Aktien und weniger in alternative Anlagen investieren. So steht es im heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2018. Auch wie die Sanierung der Kasse weitergehen könnte, ist daraus abzulesen.