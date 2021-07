Finanzen in Winterthur – Pensionskasse im Clinch mit der Stadt Good News: Finanziell ist die städtische Pensionskasse solide unterwegs. Derzeit trübt nur die Aufsichtsbeschwerde der Stadt das Bild. Till Hirsekorn

Kann eine positive Bilanz für das Jahr 2020 ziehen: Marianne Fassbind, Präsidentin des Stiftungsrats der PKSW. Foto: Madeleine Schoder

Die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) hat ein gutes Jahr hinter sich. Der sogenannte Deckungsgrad ist per Ende 2020 um fast 5 Prozent gestiegen, auf 99,1 Prozent. Finanziell ist die PKSW immer solider aufgestellt. Mit ihrem Vermögen kann die Kasse ihre finanziellen Verpflichtungen – vornehmlich die Pensionsgelder des städtischen Personals – komplett decken. Im ersten Halbjahr ist der Deckungsgrad – so die Hochrechnung – gar über 100 Prozent geklettert. Zum Vergleich: 2018 lag dieser bei lediglich 89 Prozent.



Marianne Fassbind, die Präsidentin des PKSW-Stiftungsrats, nennt mehrere Gründe für die gute Performance. Der offensichtlichste: Mit 5 Prozent warfen die Anlagen eine solide Rendite ab. Vor allem mit Aktien im In- und Ausland, aber auch mit Immobilien hat die Kasse Geld verdient. Die Weichen dafür wurden 2019 mit der neuen Anlagestrategie gestellt. Der Aktienanteil im Portfolio stieg von 18 auf 24 Prozent, die sogenannten alternativen Anlagen hingegen fuhr man von 27 auf 5 Prozent zurück. Dazu gehörten unter anderem wenig rentable Hedge Funds.

