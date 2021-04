App und Ausstellung über Zürichs Pfahlbauer – Per Handy durch das Pfahlbauerdorf beim Bellevue wandern Zürichs Steinzeitmenschen werden real: Eine Ausstellung und eine App geben neue Einblicke in die Welt der Urzürcherinnen und -zürcher am Bellevue. Martin Huber

Opern gab es damals noch keine: Mit der neuen App lässt sich das virtuelle Pfahlbaudorf auf dem Sechseläutenplatz erkunden. Foto: Amt für Städtebau, Stadt Zürich

Man greift zum Handy, klickt, und schon sitzt man bei den Zürcher Pfahlbauern am Tisch. Denn jetzt kommt die Zürcher Urgeschichte direkt aufs Handy. Möglich machts die von der Stadt lancierte App «pastZurich», mit der ein virtueller Ausflug zu den Steinzeitmenschen möglich wird. (Die Links zum kostenlosen Herunterladen gibt es hier.)

Dank Augmented Reality können Nutzerinnen und Nutzer mit ihrem Smartphone oder Tablet die digitale Rekonstruktion der Pfahlbausiedlung auf dem Sechseläutenplatz erkunden.

Die Zürcher Pfahlbauerinnen und Pfahlbauer lebten vor rund fünftausend Jahren beim heutigen Bellevue und vor dem Arboretum. In ihren Siedlungen am Seeufer betrieben sie Ackerbau und Viehwirtschaft, fingen Fische, jagten Wild, stellten Werkzeuge her, handelten mit Schmuck und Töpferwaren.