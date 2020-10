Digitaltage in Winterthur – Per Handy einen Baum leuchten lassen Elf Unternehmen haben für den Verein Digital Winterthur einen «Plantoid» gebaut. Der digitale Baum steht bald auf dem Neumarkt – als Sponsorenmagnet, vor allem aber als Spielzeug für die Öffentlichkeit. Leon Zimmermann

Stig Ammann von der Firma «Burri Public Elements» befestigt LED-Stränge am «Plantoid», der schon bald auf dem Neumarkt steht. Foto: Marc Dahinden

Am 27. Oktober enthüllt der Verein Digital Winterthur auf dem Neumarkt einen «Plantoid». Der digitale Baum ist dreieinhalb Tonnen schwer, zweieinhalb Meter breit, knapp vier Meter hoch und leuchtet beidseitig in allen Regenbogenfarben – dank eingebauter LED-Stränge.

Mit dem Plantoid will Digital Winterthur die Digitaltage bewerben, die vom 1. bis 3. November an verschiedenen Orten im Winterthurer Stadtzentrum stattfinden. «Er soll die Digitalisierung erlebbar machen», sagt Christian Hungerbühler, der den Baum als künstlerischer Direktor entwickelt hat. Am Holzgestell des Plantoid ist ein QR-Code angebracht, mit dem Passanten sich per Smartphone in die Steuerung der angebrachten LED-Lichter einloggen können. Anschliessend können sie den digitalen Baum in allen erdenklichen Farbkombinationen leuchten lassen.