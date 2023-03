Filmstudio in Winterthur – Per Hightech-Anzug zurück in die Kindheit Für seine neue Doku nutzt der Regisseur Samir Technik aus Computerspielen – so stellt er Szenen aus seiner Kindheit nach und spart viel Zeit und Geld. Ein Blick hinter die Kulissen. Muriel Blum

Teile von Samirs neuem Dokumentarfilm entstehen im Tössemer Filmstudio «Quantum Stage». Foto: Madeleine Schoder

Ein kleiner Junge steht auf einer Sommerwiese am Ufer eines kleinen Teichs. Lachend bückt er sich nach vorn: Auf einem Fels im Wasser hat er einen Frosch entdeckt. Spielerisch quakt er den Frosch an, dieser quakt zurück. Aus dem Nichts steigt plötzlich Rauch auf, der Junge beginnt zu husten. Hochhäuser schiessen aus dem Boden und zerstören Teich und Wiese. «Cut!», unterbricht eine Stimme aus dem Off. Die Stimme gehört dem Filmemacher und Regisseur Samir Jamal Aldin, der in den Medien nur beim Vornamen genannt wird. «Das machen wir gleich noch mal, da war nicht genug Ausdruck in deinem Gesicht.»