Präsidentenwahl in Turbenthal – «Perfekt ist niemand» – «Turbenthal ist überall schön»

Präsidentenwahl in Turbenthal

René Gubler (links) und Heinz Schwyter kandidieren in Turbenthal für das Gemeindepräsidium.

Wo ist es in Turbenthal am schönsten?

René Gubler: Auf dem Chrinnenbüel mit seiner fantastischen Aussicht.

Heinz Schwyter: Ob an der Töss, in den Wäldern, auf den Hügeln, am Bichelsee: Turbenthal ist überall schön.