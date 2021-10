Corona-Tests in Winterthur – Permanence verlangt keinen Unkostenbeitrag mehr Entgegen den bisherigen Angaben auf ihrer Website, verrechnet die Permanence in Winterthur für Corona-Tests nach 19 Uhr und an den Wochenenden keinen zusätzlichen Unkostenbeitrag von 45 Franken. Thomas Münzel

Antigen-Schnelltests und PCR-Tests sind bei der Permanence am Hauptbahnhof Winterthur günstiger als man bisher annehmen konnte. Foto: Heinz Diener

Am letzten Freitag publizierte der «Landbote» eine Preis-Übersicht der Corona-Tests in Winterthur. Laut den bisherigen Angaben Website der Permanence kostet ein Antigen-Schnelltest 50 Franken und ein PCR-Test 156 Franken. Dazu komme ein Unkostenbeitrag von 45 Franken nach 19 Uhr und an den Wochenenden. Doch wie der Anbieter am Montag mitteilte, ist der Unkostenbeitrag seit geraumer Zeit gestrichen, die Website hingegen nicht dementsprechend aktualisiert worden.

