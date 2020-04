Vermissmeldung – Person aus Hagenbuch wird gesucht Der 24-jährige Hussein Hassan Sa’ad verliess seinen Wohnort in Hagenbuch am 12. Feburar in unbekannte Richtung und wird seither vermisst. Angelika Nido

Hussein Hassan Sa’ad aus Hagenbuch wird seit dem 12. Februar vermisst. Google Maps

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, verliess der 24-jährige Hussein Hassan Sa’ad seinen Wohnort in der Gemeinde Hagenbuch am 12. Feburar zu Fuss in unbekannte Richtung und wird seither vermisst.

Der Vermisste ist ungefähr 175 cm gross und von schlanker Statur. Er hat kurze, krause Haare und dunkle Hautfarbe. Der Mann trug Blue-Jeans, ein weisses T-Shirt und eine schwarze Jacke. Er dürfte einen hellgrauen Rucksack, auf welchem schwarze und blaue Elemente eingenäht sind, mit sich führen. Es wird um schonendes Anhalten gebeten.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.