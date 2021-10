Gewalt in Winterthur – Person nach Schlägerei verletzt Vor dem Restaurant Boulevard in Winterthur ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Eine Person ist massiv attackiert und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor dem Restaurant Boulevard an der Stadthausstrasse in Winterthur ist ein Streit eskaliert. (Symbolfoto) Foto: Google Street View

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Winterthur eine Person massiv attackiert worden. Kurz vor Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein Notruf ein, wonach es vor dem Restaurant Boulevard an der Stadthausstrasse zu einer Schlägerei gekommen sei.

Zu Beginn habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Dann eskalierte der Streit, und eine Person wurde körperlich massiv angegangen und verletzt. Ein Teil der unbekannten Täterschaft flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Ebenfalls verliess der Verletzte den Tatort und begab sich selbstständig in Spitalpflege, heisst es in der Mitteilung weiter.

