Stadt Zürich – Person stirbt nach Brand in einem Mehrfamilienhaus Bei einem Wohnungsbrand im Zürcher Stadtkreis 6 verstarb am frühen Samstagabend eine Person. Die Identität und die Brandursache stehen zurzeit noch nicht fest. zim

Feuerwehrkräfte von Schutz & Rettung Zürich haben bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus eine tote Person gefunden. Archivfoto: Andrea Zahler

Am Samstagabend meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hofwiesenstrasse im Zürcher Stadtkreis 6, dass es in einer benachbarten Wohnung im Haus brenne. Die Einsatzkräfte der zuständigen Feuerwehr evakuierten umgehend die Bewohnerinnen und Bewohner.

Bei den Löscharbeiten stiessen sie in einer Wohnung auf eine tote Person, deren Identität bisher nicht festgestellt werden konnte. Die Stadtpolizei Zürich trifft nun gemeinsam mit Ärzten des Instituts für Rechtsmedizin Abklärungen zur Todesursache und zur Identität der verstorbenen Person.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt und wird durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich, Detektive der Stadtpolizei Zürich sowie durch das Forensische Institut Zürich untersucht. Der durch den Brand entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

