Problem am Kantonsspital Winterthur – Personalmangel auf der Intensivstation hat sich verschärft Das Kantonsspital Winterthur leidet unter den Folgen der Pandemie. Gerade im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin hat es in den letzten Wochen und Monaten mehrere Abgänge verzeichnet. Thomas Münzel

Ein Teil des Spitalpersonals am KSW sprach noch im April davon, «müde und wütend» zu sein. Einige Mitarbeitende sind zwischenzeitlich ganz aus ihrem Job ausgestiegen. Foto: Urs Jaudas

Die dritte Corona-Welle im März und April dieses Jahres machte den Mitarbeitenden im Kantonsspital Winterthur besonders stark zu schaffen. Nach mehr als einem Jahr Pandemie war ein Teil der Pflegefachkräfte erschöpft – auch auf emotionaler Ebene. «Wir sind sowohl müde, dass der Zustand bereits so lange anhält, als auch wütend, dass sich nicht alle in der Bevölkerung an die Regeln halten und damit sich und andere gefährden», sagte Karin Michel, die am KSW die Pflegedienste leitet, Ende April gegenüber dieser Zeitung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Mittlerweile hat sich die Corona-Situation im Kanton aber stark beruhigt. Auch wenn die Infektionszahlen aktuell wieder steigen: Die Covid-Station am KSW ist derzeit leer. Und auch auf der Intensivstation gibt es keine Covid-Patienten mehr zu betreuen. Doch die kräftezehrende Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Mehrere Mitarbeitende haben zwischenzeitlich gekündigt. Das hat Folgen: «Der Personalmangel auf der Intensivstation hat sich verschärft», sagt KSW-Sprecher Marius Hasenböhler. Auch im Notfallzentrum fehle Personal. In anderen Bereichen des Spitals – wie beispielsweise in der Chirurgie oder der Kinder- und Frauenmedizin – könne man hingegen gut neue Mitarbeitende rekrutieren.