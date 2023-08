Personalmangel in Wiesendangen – Badegäste ärgern sich über mangelnde Sauberkeit Seit in Wiesendangen der Chefbademeister ausgefallen ist, sind manche Gäste mit der Hygiene im Freibad unzufrieden. Die Gemeinde reagiert mit zusätzlichen Aushilfen. Roger Meier

Die Badi Wiesendangen im Frühsommer. 1400 Gäste am letzten Samstag haben das Personal an seine Grenzen gebracht. Foto: Marc Dahinden

Beim Abgang zum Schwimmbecken und in der Nähe der Gartenwirtschaft rieche es nach Urin, die Damentoiletten seien «grusig» und die meisten Blumen in der Badi seien verdorrt, beschwert sich eine Wiesendangerin in einer E-Mail bei Gemeindeschreiber Martin Schindler.