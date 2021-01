Budgetdebatte in Winterthur – Personalverbände fordern eine Last-Minute-Lohnerhöhung Das städtische Personal soll eine Lohnerhöhung bekommen. Und das nicht trotz, sondern wegen der Corona-Pandemie. Das verlangen die Personalverbände kurz vor der Budgetdebatte. Gregory von Ballmoos

Gibts nach den neuen Uniformen ein weiteres, kleines Geschenk für die Stadtpolizisten von Winterthur? Die Personalverbände werden in der Budgetdebatte eine Lohnerhöhung fordern. Foto: Landbote

Der Personalverband der Stadt Winterthur der Polizeibeamtenverband und die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD) wollen, dass die städtischen Mitarbeitenden in den Genuss einer Lohnerhöhung kommen. Es sei falsch und nicht nachhaltig, genau in diesem Pandemiejahr die Rotationsgewinne nicht ins Personal zu reinvestieren, schreiben die Personalverbände und der VPOD in einer gemeinsamen Mitteilung, die sie während der Budgetdebatte vortragen wollen. Rotationsgewinne fallen an, wenn Mitarbeiter einer höheren Gehaltsstufe in Pension gehen und niemand in die Gehaltsstufe nachrückt.