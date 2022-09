Rockstar macht Kunst – Pete Doherty, glücklich lächelnd Er war Rockstar und bekannt für seine Exzesse und seinen Drogenkonsum, jetzt macht er Kunst. Ein Besuch der Ausstellung von Pete Doherty in Berlin. Juliane Liebert

Eine Berliner Galerie zeigt eine Retrospektive mit Bildern, Zeichnungen und Installationen des 43-jährigen Sängers: Peter Doherty macht beim Pressetermin einen zufriedenen Eindruck. Foto: Soeren Stache (Keystone)

In den vergangenen Tagen ging ein Bild durch das Internet. Auf dem Bild: Peter Doherty, seines Zeichens berühmter Rockstar, bekannt für seine Exzesse, seinen Drogenkonsum, seine Liaison mit dem Supersupermodel Kate Moss. Oh, und seine Musik. Peter Doherty, dem vor Gericht ein Päckchen Heroin aus der Tasche fiel, der in Regensburg betrunken in einen Gitarrenladen einbrach. Jener Peter Doherty also sitzt auf dem besagten Bild glücklich lächelnd in einer Berliner Galerie.