Neuerscheinung – Peter Stamm auf Netflix – und bald bei den Oscars? Elyas M'Barek spielt die Hauptrolle in der Verfilmung von Peter Stamms Erzählung «Der Lauf der Dinge». Mischa Corradi

Was, wenn es mit dem Kinderwunsch nie klappt? Dem Film «Was wir wollten» liegt eine Erzählung von Peter Stamm zugrunde. Quelle: Netflix

Seit dieser Woche ist auf Netflix die österreichische Filmproduktion «Was wir wollten» mit Elyas M’Barek («Fack ju Göhte») und Lavinia Wilson («Æon Flux») in den Hauptrollen zu sehen. Das Drama von Regisseurin Ulrike Kofler basiert auf der Kurzgeschichte «Der Lauf der Dinge» von Peter Stamm.

«Was wir wollten» erzählt die die Geschichte von Alice und Niklas, denen es an nichts fehlt – ausser einem Kind. Nach etlichen gescheiterten Invitros fahren sie nach Sardinien in die Ferien, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Genau dort allerdings kommt alles hoch, was sie bisher versucht haben zu verdrängen.

Der Film wurde von Kritikern gut aufgenommen. Der «Spiegel» findet ihn «so poetisch wie präzise», die FAZ lobt insbesondere den Schnitt und die schauspielerischen Leistungen. Der österreichische Fachverband der Film- und Musikwirtschaft hat den Film nun als Österreichs Kandidaten für den Auslands-Oscar eingereicht.