Besetztes Haus in Winterthur – Petition gegen den Partylärm der «Gisi» Im besetzten Haus im Altstadtring steigen laute Partys, ohne dass die Polizei interveniert. Eine Nachbarin beklagt die allgemeine Untätigkeit und ist mit ihrem Ärger nicht allein. Delia Bachmann

Wenn in der «Gisi» eine Party steigt, füllt sich der Hinterhof des besetzten Hauses mit Menschen und Musik. Foto: Madeleine Schoder

Eva Ashinze hält ihn nicht mehr aus, den Lärm. Die Anwältin und frühere «Landbote»-Kolumnistin wohnt mit ihrer Familie in der Neustadtgasse. Gleich gegenüber der «Gisi», dem ältesten besetzten Haus der Stadt. Seit 1997 prangen Parolen wie «Freiräume verteidigen» am Gebäude an der General-Guisan-Strasse 31. Besonders laut wird es an den Partynächten im Hinterhof, der direkt vor Ashinzes Stubenfenster liegt. Hinzu kämen Sprayereien und teils auch Abfall wie leere Bierflaschen. Gefeiert wurde schon immer in der «Gisi». Das Konzertarchiv auf der hauseigenen Website reicht bis 2007 zurück. Doch laut Ashinze hat sich die Situation in letzter Zeit massiv verschlimmert.