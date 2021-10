Grüngut in Stammheim – Petition gegen Grüngutabfuhr kreuzt Container-Verkauf Nach wie vor wehren sich einige Stammheimerinnen und Stammheimer gegen das neue Holsystem. Zu ändern scheint auch ihre Petition nichts. Eva Wanner

Künftig wird in Stammheim das Grüngut abgeholt. Eine Petition will das verhindern. Symbolbild: Sibylle Hunziker

Sie nennen sich «Grüngutteam» und haben eine Mission: «Grüngut aus Haushalten der Gemeinde Stammheim soll weiterhin ohne Mengeneinschränkung deponiert werden können. Die Abgabetarife sollen gemässigt, nach Mengen abgestuft und nachvollziehbar sein. Und zwar so lange, bis eine umweltgerechte, zukunftsorientierte und den Bedürfnissen der Bewohner hier im Tal angepasste Lösung vorliegt. Was uns alle angeht, braucht Gespräche mit der Bevölkerung.» So lautet der Text der Petition, den mehrere Stammheimer und Stammheimerinnen gegen die Grüngutsammlung lanciert haben.