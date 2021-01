Prominente Verstärkung – Pfadi angelt sich einen EM-Zweiten Pfadi Winterthur behebt seinen Mangel am Kreis und nimmt bis Saisonende Rastko Stojkovic unter Vertrag. Der Serbe hat sich einen Namen im europäischen Handball verschafft. Urs Stanger

An der EM 2012 in Belgrad erzielte Rastko Stojkovic bei Serbiens Finalniederlage gegen Dänemark zwei Tore. Keystone

An die 20 000 Zuschauer in der Belgrad-Arena trieben die serbischen Handballer im EM-Final 2012 an. Es reichte nicht, die Dänen siegten 21:19. Mitten drin: Rastko Stojkovic, der Kreisläufer, der zwei Finaltore erzielte.

65 Länderspiele, bei 138 Toren, bestritt er für Serbien. Mit Roter Stern Belgrad, Kielce und Brest brachte er es auf elf Saisons in der Champions League. Er war Meister in Serbien, Polen und Weissrussland. Rastko Stojkovic, mittlerweile 39-jährig, hat sich über all die Zeit in der Elite präsentiert.

Im Allstar-Team mit Lazarov und Landin