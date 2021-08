Handballer aus Algerien – Pfadi angelt sich einen WM-Spieler Auch der letzte Transfer von Handball-Meister Pfadi Winterthur hat es in sich. An der WM 2021 fiel Moustafa Hadj Sadok im Match gegen die Schweiz auf. Urs Stanger

An der WM 2021 noch Gegner, jetzt im gleichen Team: Michal Svajlen, Pfadis neuer Assistenztrainer, und Moustafa Hadj Sadok. Anne-Christine Poujoulat (Keystone)

Am Dienstag um halb acht landete die Maschine aus Doha in Kloten, am gleichen Morgen noch trainierte Moustafa Hadj Sadok zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft in Winterthur. Ein Schnellschuss aber war Pfadis letzter Transfer vor der neuen Saison keineswegs.

Denn Trainer Goran Cvetkovic hatte den Neuen schon seit 2017 auf dem Radar. Damals trat Hadj Sadok in seinem Heimatland mit einer starken algerischen Generation zur U21-WM an, die für den Gastgeber mit dem bemerkenswerten 14. Platz endete, noch vor Schweden oder Ägypten. Dass die Verpflichtung des 24-jährigen Rückraumspielers erst jetzt – elf Tage vor dem Supercup, Pfadis Saisonstart – vollendet wurde, lag an formellen Gründen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung