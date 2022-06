Rückkehrer und Möglichkeiten

Bei Pfadi dürfte Rémy Leventoux nach abgesessenen Spielsperren zurückkommen. Mit ihm hat Pfadi vor allem in der Defensive eine Möglichkeit mehr. Die 6-0 Variante mit ihm und Otto Lagerquist funktioniert eigentlich gut.

Zudem hat Cvetkovic mit dem Franzosen einen zweiten, gelernten Kreisläufer im Kader. Das bietet die Möglichkeit, in der Offensive auch mal mit dem siebten Feldspieler zu agieren. In Schaffhausen liefen sich die Pfader ab der 20 Minuten fest in der Schaffhauser Abwehr. Mit einem Mann mehr könnten sie diese Probleme allenfalls lösen.