Winterthur verliert gegen Bern – Pfadi enttäuscht gegen den BSV Nach der Klatsche in der European League unterliegt Pfadi Winterthur auch dem BSV Bern. Es war über weite Strecken ein emotionsloser Auftritt der Winterthurer. Gregory von Ballmoos

Einer der wenigen Guten bei Pfadi: Noam Leopold erzielte sieben Tore aus acht Versuchen. Foto: Martin Deuring

58 Minuten und 50 Sekunden lag Pfadi Winterthur gegen den BSV Bern im Rückstand – einzig beim Stand von 0:0 war das Spiel ausgeglichen. Dann lag Pfadi stets mit mindestens zwei Toren zurück. «Wir machten dort weiter, wo wir am Dienstag aufgehört hatten», sagte Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic nach dem Spiel. Am Dienstag hatte das Team zu viel Respekt vor Wisla Plock und spielte entsprechend ängstlich. Die 23:35-Klatsche aus dem Europacup schien bei den Pfadi-Spielern auch am Samstag noch in den Köpfen zu sein. «Klar, nach einer solchen Niederlage gehst du nicht mit vollem Selbstvertrauen ins nächste Spiel», sagte Cvetkovic, doch man dürfe sich dies nicht erlauben. Der Auftritt gegen den BSV Bern war emotionslos und intensitätsarm.