Handball nach der Corona-Pause – Pfadi findet «erstaunlich schnell» zurück Nach ziemlich genau fünf Monaten Zwangspause wird wieder Handball gespielt. In einem Testmatch standen sich Pfadi Winterthur und die Kadetten Schaffhausen, die beiden besten Teams der abgebrochenen NLA-Saison, gegenüber. Urs Stanger

Mit sieben Toren war Adir Cohen Pfadis bester Skorer im Vorbereitungsspiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Deuring Photography

Am 8. März, beim Sieg in der Nationalliga A in Basel, sind Pfadis Handballer zum letzten Mal zu einem Match angetreten. Diesen Mittwoch nun, fast genau fünf Corona-Monate später, erfolgte mit dem Testspiel bei den Kadetten Schaffhausen das Comeback. «Es hat Spass gemacht, endlich wieder einmal ein Handballspiel zu sehen», bemerkte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger.