Pfadi gewinnt in St. Gallen – Pfadi gewinnt Torfestival gegen Otmar Pfadi Winterthur gewinnt das schwierige Auswärtsspiel in St. Gallen klar mit 35:30. Vieles war gut, die Defensive jedoch nicht. Gregory von Ballmoos

Makellos im Abschluss: Kevin Jud verwertete gegen St. Otmar St. Gallen sämtlich seiner neun Würfe. Foto: Martin Deuring

Es gibt diese Spiele zwischen Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen, die von einer Mannschaft dominiert werden, dann aber in der Schlussphase eine neuerliche, überraschende Wendung nehmen. Dies war keines davon. Der Grund: Kevin Jud. Der Pfadispielmacher war in der Offensive die dominante Figur. 9 Tore aus 9 Versuchen erzielte er am Sonntagabend in St. Gallen – vier davon in den letzten zehn Minuten, in jener Phase, in der Handballspiele entschieden werden.

Zuvor war aber vieles ähnlich wie in einem typischen Spiel zwischen den beiden Teams. Pfadi führte zur Halbzeit bereits 18:13, doch sie mussten die St. Galler wieder herankommen lassen. Nach sieben Minuten in der zweiten Halbzeit stand es nur noch 19:18. Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic reagierte mit einem Time-out und einem Blockwechsel.