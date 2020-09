Viertes Spiel, vierter Sieg – Pfadi hält sich schadlos Die NLA-Handballer aus Winterthur haben auch das vierte Spiel ihres happigen Startprogramms gewonnen. In der Axa-Arena setzten sich gegen den RTV Basel am Ende klar durch. Urs Stanger

Solid verteidigt haben die Winterthurer bei ihrem Heimsieg gegen den RTV Basel. Deuring Photography

Mit dem Heimsieg über den BSV Bern am 2. September sind die Winterthurer in die Saison gestiegen. Mit dem 26:20 (12:10) an diesem Samstagabend über den RTV Basel haben sie auch das vierte Spiel innerhalb dieser zehn Tage gewonnen. Dazwischen lagen am Sonntag der souveräne Erfolg im Europacup über Luxemburgs Meister Esch (inklusive Busfahrt nach Kassel) sowie am Donnerstag der ausgesprochen knappe Sieg in Zürich über GC Amicitia.

Zumal fünf Pfadi-Spieler dazwischen auch noch drei Tage lang mit der Nationalmannschaft unterwegs waren und weitere fünf weiterhin verletzt fehlen, war eine gewisse Müdigkeit natürlich unübersehbar. Dennoch reichte es zum ungefährdeten Heimsieg über den RTV Basel, der bis zum 14:13 dran war, dann aber fünf Tore in Serie kassierte. Vom 19:13 in der 41. Minute an war die Frage nach dem Sieger an sich geklärt.

Mit drei Siegen in der Meisterschaft hält sich Pfadi weiterhin schadlos in der NLA-Spitze. Der nächste Termin ist am 19. September das Auswärtsspiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Wegen des Europacups musste die Partie in der Axa-Arena gegen den TV Endingen vom 24. September auf den 25. November verschoben werden. Klar ist inzwischen auch, wann genau das Heimspiel in der 2. Qualifikationsrunde gegen GOG Gudme angepfiffen wird: Am 29. September, einem Dienstag, um 18.45 Uhr empfangen die Winterthurer den Spitzenclub aus Dänemark zum Rückspiel; das Hinspiel findet eine Woche vorher statt.