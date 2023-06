Linkshänder nach Winterthur – Pfadi holt italienischen Nationalspieler Aus Meran wechselt der 22-jährige Max Prantner zu Pfadi Winterthur. Hier erhält das Talent Aufgaben im rechten Rückraum oder am rechten Flügel, die mit viel Verantwortung verbunden sind. red

Polyvalent einsetzbar: Max Prantner, der von seinem Ausbildungsclub Alperia Meran zu Pfadi wechselt. Foto: Marco Wolf

Der bald 23-jährige, 180 cm grosse und 82 kg wiegende Max Prantner wechselt von seinem Ausbildungsverein Alperia Meran, für den er seit 2005 spielt, nach Winterthur. Mit der Verpflichtung des polyvalent einsetzbaren Linkshänders reagiert Pfadi auf den Abgang von Lukas Osterwalder (zu GC Amicitia Zürich) sowie den langfristigen Ausfall von Aleksandar Radovanovic, der im ersten Playoff-Halbfinal-Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen einen Kreuzbandriss erlitten hat. Prantner erhält dementsprechend im Zusammenspiel mit Eigengewächs Dominik Ruh verantwortungsvolle offensive und defensive Aufgaben im rechten Rückraum. Zudem wird er für Entlastung von Nationalspieler Cédrie Tynowski am rechten Flügel sorgen.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Prantner 16 Spiele für die «Black Devils» und erzielte dabei 80 Tore. Mit seinem Verein schloss er die Hauptrunde der Serie A auf dem zweiten Tabellenplatz ab und scheiterte im Halbfinal am Konkurrenten Fasano Pallamano (3. Schlussrang). Er gehörte ab der U16 allen italienischen U- Nationalmannschaften an und ist seit 2021 A-Nationalspieler. 2018 gewann er die EHF-U18-Championships und wurde unter anderem italienischer Meister der Alterskategorie U20.

Handball liegt in der Familie

Prantner gehörte ausserdem den italienischen Nachwuchs-Nationalteams im Beachhandball an. Er stammt aus einer handballbegeisterten Familie. Sein Vater Jürgen ist Trainer, sein jüngerer Bruder Leo spielt für den spanischen Verein Liberbank Cuenca. Zu seinem Wechsel nach Winterthur sagt Max Prantner: «Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu haben, nächste Saison ein Teil dieses traditionsreichen Vereins sein zu dürfen. Pfadi Winterthur ist für seine Nachwuchsarbeit sehr bekannt, weshalb ich glaube, dass es für mich der optimale Verein ist, um mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln.»

Pfadi-Sportchef Michal Svajlen glaubt, mit der Verpflichtung des talentierten Linkshänders die Transferpolitik und Philosophie Pfadis einmal mehr unterstrichen zu haben. Er sagt: «Wir sind sehr froh, dass Max Prantner sich für unseren Verein entschieden hat. Er ist technisch sehr weit und versiert. Aufgrund seines sehr attraktiven Spielstils sowie seiner Einstellung wird er uns viel Freude bereiten.»

Vorbereitung läuft

Das NLA-Team von Pfadi hat Anfang Juni mit der Vorbereitung der Saison 2023/24 begonnen. Sie beinhaltet auch mehrere Trainingsspiele im August. Der Saisonbeginn erfolgt bereits Ende August mit den Qualifikationsspielen zur Teilnahme an der Gruppenphase der EHF European League. Mit Nationalspieler Tim Rellstab, Laurin Rinderknecht, Ramon Kusnandar und Max Prantner stehen Pfadi Winterthur in der Saison 2023/24 vier zukunftsträchtige Neuzugänge zur Verfügung.

