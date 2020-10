28:28 Unentschieden gegen Otmar – Pfadi Winterthur holt sich in Extremis einen glücklichen Punkt Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen trennen sich 28:28 Unentschieden. Schmerzhafter als der Punkteverlust dürfte aber die Verletzung von Roman Sidorowicz sein. Gregory von Ballmoos

Der Wurf ins Glück. Adir Cohen glich mit der letzten Aktion des Spiels aus. Martin Deuring

Am Schluss musste Pfadi Winterthur alles auf eine Karte setzen. Pfadi-Trainer Brüngger beorderte seinen Torhüter Dennis Wipf auf die Bank, nahm 28 Sekunden vor dem Abpfiff sein letztes Timeout. Doch zu einem Abschluss kamen die Winterthur nicht mehr, wohl aber zu einem letzten direkten Freistoss aus zehn Metern Distanz. Cohen trat an und die 550 Zuschauer in der St. Galler Kreuzbleiche hielten den Atem an – nicht schon wieder. Cohen traf. Ausgleich. Rot-Schwarze Jubeltraube. Pfadi gewinnt einen längst verlorengeglaubten Punkt.