Zwei Rücktritte – Pfadi künftig ohne Vernier und Dechow Pfadi Winterthur verliert zwei Linkshänder: Pascal Vernier (26) beendet nach unvergleichlichem Verletzungspech seine Karriere und Benedikt Dechow (20) wird sich aufs Medizinstudium konzentrieren. Urs Stanger

Eine Silbermedaille zum Abschied: Pascal Vernier am Dienstag nach dem Playoff-Final in Schaffhausen. Foto: Deuring Photography

Mit Pascal Vernier, einem abwehrstarken und dynamischen Rückraumspieler, tritt nach 117-NLA-Einsätzen und 20 Länderspielen eines der grössten Schweizer Handballtalente zurück. Seine Verletzungsgeschichte ist beispiellos.

In den letzten Jahren spielte er fast nicht mehr. Am 1. Dezember 2018 riss das Kreuzband, im November 2019 bestritt er zwei Spiele, anschliessend fiel er wegen eines Schleudertraumas aus. In der Meistersaison 20/21 kam er zu vier NLA-Einsätzen. Im November 2021 fiel er nach zwei Cupspielen mit lädierter Schulter aus. Kaum war er wieder da, verletzte er sich im März 2022 im Training am Meniskus. Er hatte sich stets zurück gekämpft, um dann wieder einen Rückschlag zu erleiden müssen.