Niederlage im Cupfinal – Pfadi lässt sich den Pokal aus den Händen nehmen Nichts wird aus dem Titel-Triple Meisterschaft, Supercup und Cup: Pfadi Winterthur bezieht im Cupfinal gegen GC Amicitia Zürich eine empfindliche Niederlage nach Verlängerung und ist selbst schuld daran. Urs Stanger

Niedergeschlagen: Pfadi-Spieler nach der Niederlage im Cupfinal, den rund 350 Fans aus Winterthur miterlebten. Foto: Deuring Photography

Dann ist der da. Dieser Moment, in dem man nur noch in der Garderobe verschwinden will. Doch an einem Cupfinal wird den Verlierern nichts geschenkt. Sie sitzen und stehen da, einige mit Tränen in den Augen, sehen, wie der Gegner feiert, lassen sich widerwillig die Silbermedaille um den Hals hängen, ziehen sie teils sofort wieder ab. Und am kumulierten Ende des langen Leidens folgt die Pokalübergabe an den Gegner. «Im Sport gibt es nicht zwei Sieger. Einer ist immer der Verlierer. Diesmal waren wir auf der falschen Seite», musste Pfadis Rechtsaussen Cédrie Tynowski feststellen.