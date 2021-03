Führung in Handball-NLA ausgebaut – Pfadi lässt sich nicht aus der Spur bringen Der Wiedereinstieg nach gut drei Wochen Pause ist den Winterthurern doppelt geglückt: Sie bezwingen zum ersten Mal in dieser Saison St. Otmar St. Gallen und vergrössern den Vorsprung an der Tabellenspitze. Urs Stanger

Auch die St. Galler bekamen Pfadi-Kreisläufer Rastko Stojkovic nicht in den Griff. Deuring Photography

Im Vergleich zu früher war das schon fast langweilig. Die letzten beiden Spiele, in denen sich Pfadi und St. Otmar gegenüber standen, wurden mit einem direkten Freiwurf in der Schlusssekunde entschieden: Einmal holten die Winterthurer auswärts einen Punkt, einmal siegten die St. Galler in Winterthur.

Das dritte Treffen der laufenden Saison endete am frühen Sonntagabend nicht annähernd dramatisch. Grundsätzlich führte vor allem eine Mannschaft: Pfadi. Beim 19:19 in der 45. Minute stand es zum letzten Mal unentschieden. Die Entscheidung fiel, als Torhüter Yahav Shamir beim 25:23 zwei sichere St. Galler Chancen zunichte machte und wenig später Joël Bräm vom «falschen» Flügel aus zum 26:23 einnetzte. 124 Sekunden waren von da an noch zu spielen. Zu viel, um Pfadi ernsthaft zu gefährden.

«Ich habe das Gefühl, wir waren besser als diese zwei Tore Unterschied», meinte Trainer Adrian Brüngger. Seine Winterthurer waren in der Tat stärker als der Gegner, schafften es aber beispielsweise nicht, mehr aus einer 6:2-Führung herauszuholen. Anschliessend verbrauchten sie zu viele Chancen, kamen nicht mehr richtig vom Fleck. 11 Tore aus 23 Angriffen war die Bilanz bis zur Pause.

St. Otmar SG – Pfadi 25:27 (11:11) Infos einblenden Kreuzbleiche. – SR Brunner/Salah. – Torfolge: 0:1, 2:1, 2:6, 6:6, 6:9, 8:9, 9:11, 11:11; 11:13, 14:16, 16:16, 19:19, 19:21, 20:21, 20:23, 22:25, 23:25, 23:26, 24:27, 25:27. – Strafen: 8-mal 2 gegen St. Otmar; 5-mal 2 gegen Pfadi. St. Otmar: Bringolf/9 Paraden; Hörler, Fricker (1), Gwerder, Pendic (7/4), Bamert, Geisser (1), Jurilj (7), Haas (1), Kaiser (2), Jurca (4), Maros, Höning (2). – Pfadi: Schulz/6 Paraden (31. Shamir/10); Cohen, Sidorowicz (3), Lier (4/1), Störchli, Heer, Radovanovic (3), Jud (4/1), Bräm (5), Freivogel, Svajlen, Stojkovic (8/3). Bemerkungen: Pfadi ohne Ott, Pecoraro, Bührer, Vernier (alle verletzt) und Tynowski (bakterieller Infekt am Fuss). 4. Lier schiesst Penalty über das Tor. 23. Bringolf hält Penalty von Jud.

«Wir hatten Probleme mit dem Spielrhythmus, wir fanden den Fluss nicht richtig und spielten fast aus dem Stand», sagte Brüngger zum Auftritt der ersten Halbzeit. Gewiss lags auch daran, dass die Winterthurer (und natürlich auch die St. Galler) seit drei Wochen keinen Match mehr bestritten hatten. Nach der Pause «lief es offensiv besser», meinte Brüngger. Dafür habe die Verteidigung nachgelassen. «Wir spielten unser Abwehrsystem nicht mehr sauber.»

Mit seinen letzten Pässen ebnete Roman Sidorowicz den Mitspielern mehrmals den Weg zum Tor. Deuring Photography

Gravierende Folgen hatte beides nicht. Die St. Galler kamen in beiden Halbzeiten bis zu Gleichständen heran, zu einer Führung, der ersten seit dem 2:1, reichte es ihnen allerdings nie. Die Winterthurer liessen sich nicht aus der Spur bringen, obschon es ihnen zwischendurch nicht herausragend gut lief, manches etwas zäh wirkte.

Einiges stach dennoch heraus. Das Comeback von Torhüter Matias Schulz etwa; zur 6:2-Führung steuerte er drei Paraden bei, bis zur Pause lag seine Abwehrquote bei 31 Prozent. Shamir begann die zweite Hälfte mit drei Paraden in Serie und wehrte in der Endphase zweimal kapital ab, auf schöne 39 Prozent kam er. Flügel Joël Bräm überzeugte mit seiner Treffsicherheit. Aufbauer Roman Sidorowicz trumpfte weniger mit Toren auf, dafür umso mehr mit teils atemberaubenden letzten Pässen. Und Rastko Stojkovic: Der Altmeister am Kreis war wieder ein Schlüssel zum Erfolg und beeindruckte auch die Gegner; acht Tore aus elf Versuchen und zwei herausgeholte Penaltys lieferte er in grossem Stil.

Achter Sieg in Serie

In der Tabelle ist Pfadi auf Kurs. Die Kadetten Schaffhausen mussten sich am Sonntag mit dem 27:27 gegen den HSC Suhr Aarau zum zweiten Mal in Folge mit einem Unentschieden begnügen. Nach 23 von 27 Durchgängen der Hauptrunde liegen sie deshalb zwei Punkte hinter Leader Pfadi zurück, gleichauf mit dem HC Kriens-Luzern.

In diesem Jahr haben die Winterthurer jede Partie für sich entschieden. Viel mehr noch: Ihre Siegesserie umfasst inzwischen acht Spiele. Der letzte Punktverlust geschah am 10. Dezember – als St. Otmar in der Axa-Arena jenes Freiwurftor in letzter Sekunde zum 33:34 glückte.

Die Pfader sind auf gutem Weg, aus der Poleposition heraus ins Playoff zu steigen. Vier Spiele stehen noch aus, darunter zwei gegen Teams aus der Spitzengruppe (Suhr Aarau und Kriens-Luzern) sowie eines gegen eine offensichtlich erstarkte Mannschaft (Wacker Thun). Gewonnen ist noch nichts, doch der Fahrplan passt.

Ein gutes Comeback gelang Matias Schulz im Tor der Winterthurer. Deuring Photography