Niederlage in Winterthur – Pfadi lässt weitere zwei Punkte liegen Handball-Meister Pfadi Winterthur unterliegt dem HSC Suhr Aarau 27:28 und rutscht in der Tabelle ab. Aus den letzten drei Spielen gabs nur einen Punkt. Urs Stanger

Zwei 19-Jährige, die positiv auffielen: Pfadis Linksaussen Noam Leopold und Torhüter Jannis Scheidiger. Deuring Photography

Die Vertragsverlängerung von Cédrie Tynowski blieb der einzige Erfolg, den Pfadi an diesem Mittwochabend in der Axa-Arena zu vermelden hatte. Das Heimspiel gegen den HSC Suhr Aarau blieb ohne Ausbeute. Das war irgendwie korrekt, irgendwie aber auch nicht. Dieses umkämpfte, ausgeglichene Treffen hätte genau so gut mit einem Unentschieden oder einem Sieg der Winterthurer enden können. Beides wäre ebenfalls irgendwie korrekt gewesen.

Pfadi hätte sehr wohl gewinnen können, der unangenehme Gegner war sicher nicht unschlagbar. Aber man schaffte es nicht, sich zu belohnen. «Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug» sei die Leistung seiner Mannschaft gewesen, meinte Trainer Goran Cvetkovic. Grundsätzlich gut sind 27 Tore gegen den HSC. Diese Zahl reicht gegen die Defensivspezialisten aus dem Aargau in vielen Fällen für einen Sieg.