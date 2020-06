Schulden bleiben im Verein – Pfadi präsentiert seinen Weg zu einer AG Mitte August an der Mitgliederversammlung von Pfadi Winterthur fällt die Entscheidung, ob die NLA-Mannschaft als AG aus dem Verein ausgegliedert wird. Der Plan steht. Urs Stanger

Eine gut gefüllte Axa-Arena würde Pfadis Handballern in jeder Hinsicht helfen. Deuring Photography

Unten in der Axa-Arena trainierten Handballer. Oben in der Lounge hinter der Tribüne fanden sich in cornonagerechter Aufteilung nacheinander zwei Gruppen zu einem Informationsanlass ein. Am Montagabend erklärten Pfadi-Präsident Jürg Hofmann und weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe «Struktur», wie Pfadi künftig aufgestellt sein soll: Zweigeteilt in eine AG fürs NLA-Team und in den Verein.