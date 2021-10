Winterthur im Europacup – Pfadi schlägt sich in Spanien achtbar In der European League haben die Schweizer Handball-Meister aus Winterthur beim spanischen Spitzenclub Bidasoa Irún einen sehr anständigen Auftritt abgeliefert, aber 28:32 verloren. Urs Stanger

Das Team von Goran Cvetkovic konnte in Irún die zweite Niederlage in der European League nicht verhindern. Foto: Deuring Photography

Schlimmer kann ein Spiel nicht beginnen. Keine zwei Minuten sind verstrichen, da vergibt Aleksandar Radovanovic die erste aufgelegte Chance der Winterthurer, indem er den Penalty übers Tor wirft. Das allerdings ist bei weitem nicht der schwerste Rückschlag in dieser Minute 2. Beim Gegenangriff der Spanier verletzt sich Radovanovic bei einer Abwehraktion am Knie. Er bleibt am Boden liegen, wird gepflegt und muss vom Feld geführt werden. Ein weiterer Rückschlag für den ohnehin schon schwer lädierten Personalbestand.

Die Winterthurer – und das ist einer der vielen guten Ansätze dieses Abends – liessen sich vom Ausfall ihres letzten verbliebenen Rückraum-Linkshänders nicht von der Rolle bringen. Sie brachten sich ins Spiel zurück, glichen zum 3:3 aus. Dann allerdings setzten die ersten technischen Fehler ein. Deren zehn – darunter gleich vier in Kontern – sollten es bis zum Ende der ersten Halbzeit sein. Vor allem sie verhinderten ein schöneres Pausenresultat, als es der 10:16-Rückstand war.