Spitzen-Handball in Winterthur – Pfadi schliesst mit einem Gewinn ab Die letzte Handballsaison hat den NLA- und Elite-Nachwuchsteams von Pfadi Winterthur vier Titel eingebracht. Zudem schaute finanziell ein Plus heraus. red

Keine grossen Wellen warf die 75. Generalversammlung von Pfadi Winterthur. Foto: Deuring Photography

Sportlich hat Pfadi Winterthur eine bemerkenswerte Saison hinter sich: Der Club trat in der NLA und bei den Elite-Junioren in sechs von acht möglichen Finals an. Der Sieg im Supercup sowie im Nachwuchs das Double der U19-Elite-Mannschaft und der Meistertitel der U15-Elite waren die Höhepunkte. Auch finanziell konnte an der 75. Generalversammlung in der Franz-Garage auf ein gutes Jahr zurückgeschaut werden.

Die Aufhebung der Corona-Massnahmen im Februar ermöglichte wieder einen uneingeschränkten Zugang zu den Spielen. Die Erträge aus den entsprechenden Zuschauereinnahmen - bis hin zum Playoff-Final - sowie Unterstützungsbeiträge brachten einen Jahresgewinn von 83 000 Franken ein, was gemäss Communiqué zu einer «leichten Abnahme der Überschuldung» führte. Diese hatte Anfang Jahr rund 1,4 Millionen Franken betragen. «Ich bin froh, erstmals in meiner Amtszeit als Präsident einen positiven Abschluss präsentieren zu dürfen», lässt sich Clubpräsident Jürg Hofmann zitieren.

Hofmann ist zugleich CEO der Ende März gegründeten AG, die sich künftig um den Betrieb des NLA-Teams kümmert. Das an der GV präsentierte Vereinsbudget der Saison 2022/23 in der Höhe von rund 650 000 Franken beinhaltet zum ersten Mal nur die Bereiche Nachwuchs und NLB. Es wird mit einem «leicht positiven Betriebsergebnis» gerechnet.

Konstanz im Vorstand

Neu in den Vereinsvorstand ernannt wurden Ingo Begner (Finanzen) und Max Rütimann als Vizepräsident. Wiedergewählt wurden Hofmann (Präsident), Toni Hostettler (neu Beisitzer, zuvor Vizepräsident), Martin Leuenberger (Infrastruktur), Valentin Bay (Sportkommission), Daniel Frei (zuvor Beisitzer, nun im Ressort Events Nachfolger von Gerwyn Watkins) sowie die Beisitzer Claudia Thür und Daniel Tellenbach. Der Beirat mit Dagmar Gawenda, André Hälg, Hugo Felix und Benno Singer unterstützt den Vorstand in strategischen Themen.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden die Eingangskontrolleure Jürg Dubs und Hansruedi Spahr, die sich seit über 30 Jahren ehrenamtlich für Pfadi engagieren.

