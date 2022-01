Talent bleibt in Winterthur – Pfadi schnappt ihn der Konkurrenz weg Noam Leopold gilt als eines der grossen Schweizer Handballtalente auf Linksaussen. Nun konnte Pfadi Winterthur den Vertrag mit dem 19-Jährigen vorzeitig verlängern. Urs Stanger

Wenn er frei vor dem Goalie auftaucht, fällt meistens ein Tor: Pfadi-Linksaussen Noam Leopold. Foto: Deuring Photography

Letzten Sommer stieg er vom NLB-Verein Stäfa zu Pfadi, dem Meister, auf. In der halben Saison, die er bisher in Winterthur gespielt hat, bestätigte Noam Leopold sein Talent: Der Linksaussen ist schnell, sprungstark, effizient, hat das Auge für die Situation und die Varianten in den Würfen. Kurz: Der 19-Jährige ist einer, der auf seiner Position eine sehr schöne Karriere vor sich haben kann.

Das scheinen sich auch die Kadetten Schaffhausen gedacht haben, die offenbar in Betracht zogen, ihn als Ersatz für Samuel Zehnder, der Ende Saison in die Bundesliga weiterzieht, zu holen. In Schaffhausen hätte er das Linksaussen-Duo mit Nationalspieler Marvin Lier bilden können, der seinerseits letzten Sommer Winterthur verlassen hatte und durch Leopold ersetzt worden war.