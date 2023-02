Drei Niederlagen hat Pfadi in der laufenden Meisterschaft bezogen. Die höchste war das 29:35 im November in Gümligen beim BSV Bern. Dass die Winterthurer dort zwei Punkte liegen liessen, war unnötig.

«Wir haben eine offene Rechnung», blickt Trainer Goran Cvetkovic auf jenes letzte Treffen mit dem BSV zurück. Diesen Mittwoch um 19 Uhr treten die Berner in der Axa-Arena an. Zwei Punkte sind für Pfadi Pflicht. Genauso, wie es am Samstag im Heimspiel gegen den RTV Basel sein wird, und genauso, wie es vor einer Woche gegen St. Otmar St. Gallen war. Damals steigerten sich die Winterthurer in der zweiten Halbzeit massiv, was zum Sieg reichte. Daran will Cvetkovic mit seinen Leuten anknüpfen. Stefan Freivogel, Cédrie Tynowski und Dominik Ruh verpassten diese Woche Trainings krank, dürften aber einsatzfähig sein.

Nationalliga : 1. HC Kriens-Luzern 21/37. 2. Kadetten Schaffhausen 21/32. 3. Pfadi Winterthur 20/30. 4. GC Amicitia Zürich 21/24. 5. HSC Suhr Aarau 21/24. 6. BSV Bern 20/17. 7. Wacker Thun 20/17. 8. St. Otmar St. Gallen 20/10. 9. RTV Basel 21/8. 10. HSC Kreuzlingen 21/7.