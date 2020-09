Handball-Europacup mit Winterthur – Pfadi startet die Mission «Handballwunder» Zum dritten Mal in Folge könnte ein dänisches Spitzenteam Pfadis Europacupsaison beenden. Die Winterthurer treten als Aussenseiter gegen GOG Gudme zur 2. Qualifikationsrunde der European League an. Urs Stanger

Gudmes Morten Olsen, dänischer Olympiasieger und Weltmeister, dürfte Pfadis Abwehr vor Probleme stellen. Ronny Hartmann (Keystone)

Pfadi hat sich zu seiner Mission «Handballwunder» aufgemacht. Die Reise nach Dänemark verlief so, wie sie sollte: Gut acht Stunden dauerte sie am Montag, im Flugzeug nach Hamburg und im Bus nach Gudme, wo am Abend ein Training in der Spielhalle stattfand.