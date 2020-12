Klarer Sieg im Spitzenkampf – Pfadi steigt als Leader ins neue Jahr Besser hätten die Winterthurer NLA-Handballer den ersten Saisonteil nicht abschliessen können. Sie bezwingen die Kadetten Schaffhausen sicher und treten die sechs Wochen Pause nun sogar auf Platz 1 an. Urs Stanger

Acht Treffer steuerte Rechtsaussen Cédrie Tynowski zu Pfadis verdientem Heimsieg über die Kadetten Schaffhausen bei. Heinz Diener

Siege über die Kadetten sind nie eine Selbstverständlichkeit. Auch nicht für eine Mannschaft wie Pfadi, die seit einem Jahrzehnt zu den Top 3 der Schweiz gehört. Sieben Niederlagen in der Nationalliga A haben die Winterthurer seit ihrem letzten Sieg im Februar 2019 gegen den Serienmeister bezogen. An diesem 23. Dezember nun, im letzten Match des Jahres, spielten sie in der Endphase die zwei Punkte ein, als sei es das Natürlichste in der Welt des Schweizer Clubhandballs.

Irgendwann im Verlauf der letzten zehn Minuten resignierten die Schaffhauser. Sie hatten kein Mittel gefunden, doch noch an Pfadi vorbeizuziehen. In Führung lagen die Gäste nie. Gegen Ende der ersten Hälfte sowie nach der Pause beim 21:20 und 22:21 waren sie nahe an einer Wende. Gelingen sollte sie nie.