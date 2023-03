Thun in Winterthur – Pfadi testet gegen möglichen Playoffgegner In den nächsten drei Spielen entscheidet sich, auf wen die Handballer von Pfadi Winterthur im Playoff treffen. Es könnte Wacker Thun sein, der Mittwochsgast in der Axa-Arena. Urs Stanger

Zweimal mit der Schweiz verloren, aber fit zurück: Pfadi-Rechtsaussen Cédrie Tynowski. Foto: Deuring Photography

Zwei Punkte Rückstand bei schlechterem Torverhältnis weisen die Winterthurer auf den 2. Rang der Kadetten Schaffhausen auf. Von dem her bahnt sich an, dass sie die Hauptrunde auf Platz 3 beenden werden. Eng ist die Lage auf den Rängen 5 bis 7. Einer aus diesem Trio, das innerhalb eines Punktes liegt, müsste der Gegner im Playoff-Viertelfinal sein. Ob Wacker Thun, der BSV Bern oder HSC Suhr Aarau: Pfadis Aufgabe in der Best-of-5-Serie wird so oder so nicht einfach werden.

Als eine Art Hauptprobe tauchen am Mittwoch die Thuner in Winterthur auf. Vor zehn Tagen bezwangen sie die Kadetten 31:29 und zeigten damit, wie Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic sagt, dass sie nach einer durchzogenen Saison «jetzt wieder jeden schlagen können». Für Cvetkovic und seine Mannschaft ist dieses Spiel – wie schon alle anderen seit Wiederbeginn im Februar – «ein Teil der Playoff-Vorbereitung».

Eine Woche nach dem Meisterschaftsspiel in Winterthur traf Pfadi-Goalie Admir Ahmetasevic mit Bosnien in der EM-Qualifikation auf Kreuzlingens Drenit Tahirukaj (Kosovo). Foto: Deuring Photography

Zuletzt fielen diverse Winterthurer krank aus. Inzwischen sind alle wieder einsatzfähig. Vorderhand offen ist, ob die Knieverletzung von Aleksandar Radovanovic gegen Wacker einen Einsatz zulässt. «Wir bauen ihn fürs Playoff auf», erklärt der Trainer.

Nur der Torhüter siegte

Die drei Spieler, die bis und mit Sonntag mit ihren Nationalteams in der EM-Qualifikation engagiert waren, sind fit zurückgekehrt. Rechtsaussen Cédrie Tynowski musste mit der Schweiz gegen Ungarn ebenso zwei Niederlagen einstecken wie Rückraumschütze Arsenje Dragasevic mit Montenegro gegen Slowenien. Im zweiten Match, beim 30:37 in Koper, kam er 20 Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Tore aus drei Versuchen.

Mehr Erfolg hatte Bosniens Torhüter Admir Ahmetasevic, der bei beiden Siegen über den Kosovo praktisch durchspielte. Er traf auf fünf Gegenspieler, die eine Woche davor bei Pfadis Heimsieg noch für Kreuzlingen angetreten waren. Beim 25:18-Heimsieg über den Kosovo wehrte Ahmetasevic mit 19 Paraden 51 Prozent aller Würfe ab. Kein Wunder, wählte man ihm zum «Man of the Match».

Nationalliga A Infos einblenden Stand (je 24 Spiele): 1. HC Kriens-Luzern 43. 2. Kadetten Schaffhausen 36. 3. Pfadi Winterthur 34. 4. GC Amicitia Zürich 26. 5. HSC Suhr Aarau 24. 6. BSV Bern 23. 7. Wacker Thun 23. 8. St. Otmar St. Gallen 16. 9. RTV Basel 8. 10. HSC Kreuzlingen 7.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

