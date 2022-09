Europacup-Gegner aus Israel – Pfadi trifft auf den alten Club des Meistergoalies Die Auslosung der zweiten Runde des European Cups hat Pfadi Winterthur eine machbare Aufgabe eingebracht. Gegner ist Ramhat Hashron aus Israel. Urs Stanger

Gut ein Jahr nach der Meisterfeier trifft Pfadi im Europacup auf den ehemaligen Club von Yahav Shamir (Bild). Foto: Deuring Photography

Ein Wiedersehen mit Yahav Shamir wird es nicht geben. Denn der Torhüter aus Israel, der vor einem Jahr wichtigen Anteil an Pfadis erstem Meistertitel seit 17 Jahren hatte, spielt inzwischen für den Bundesligisten Minden. Aber dennoch hat dieses Treffen in der zweiten Runde des dritthöchsten Europacup-Wettbewerbs einen speziellen Touch: Die Winterthurer spielen gegen jenen Club, für den Shamir bis im Sommer 2020 vor seinem Wechsel in die Schweiz angetreten war.

International hat Ramhat Hashron bisher keine überwältigenden Wellen geworfen. In den letzten drei Saisons überstand das Team aus der Nähe von Tel Aviv im Challenge Cup (dem Vorgänger des European Cups) jeweils seinen ersten Einsatz, ehe das Aus in der folgenden Runde kam. Die beste Ausbeute war 2014/15 der Vorstoss in den Viertelfinal des Challenge Cups. Ein Gegner von Pfadis Kaliber wurde bisher nicht ausgeschaltet. Spieldaten sind der 29. Oktober und 6. November.

In seiner 32. Europacupsaison, der 16. in Serie, begegnen die Winterthurer zum zweiten Mal einem Club aus Israel: 1994/95 hatten sie sich in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League dank der Auswärtstoreregel (die inzwischen nicht mehr gilt) gegen Hapoel Rishon Le Zion durchgesetzt. In der zweiten Runde scheiterten sie an Veszprem.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

