Handball-Europacup – Pfadi übersteht die erste Runde Auf neutralem Boden in Kassel behaupten sich die Winterthurer Handballer souverän gegen Luxemburgs Meister Esch und qualifizieren sich für die Fortsetzung der neuen European League. Urs Stanger

Alles aufgegangen: Trainer Adrian Brünggers Mannschaft gewinnt das erste Europacupspiel der Saison. Deuring Photography

Die Corona-Situation führte dazu, dass Pfadi in der 1. Qualifikationsrunde der European League nur zu einem Match gegen Handball Esch antreten musste. Die Entscheidung fiel am frühen Nachmittag in Melsungens leeren Bundesliga-Arena in Kassel.

Die Winterthurer erwiesen sich von Beginn weg als bessere Mannschaft und setzten sich verdient und am Ende problemlos 33:30 (16:13) gegen den Meister aus Luxemburg durch. Sechs Minuten vor Schluss waren sie noch 32:24 vorne gelegen.

Die Auslosung der 2. Qualifikationsrunde wird am Dienstag in Wien durchgeführt. Der HC Kriens-Luzern, der in Zagreb den RK Dubrava 28:19 bezwang, ist ebenfalls noch dabei.