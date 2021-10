Heimsieg für Pfadi Winterthur – Pfadi überzeugt mit jugendlicher Frische und viel Tempo Pfadi Winterthur gewinnt trotz vielen Verletzten gegen Wacker Thun mit 34:29. In einem temporeichen Spiel überzeugte Pfadi mit taktischer Finesse und viel Kampf. Gregory von Ballmoos

Bester Pfader gegen Wacker Thun: Henrik Schönfeldt verwertete acht seiner neun Würfe. Foto: Martin Deuring

«Eine lustige Aufstellung», kündigte Trainer Goran Cvetkovic für den Match gegen Wacker Thun an. Der Grund: die lange Liste der Verletzten. Im Abschlusstraining am Freitagabend hatte sich auch noch Rückraumspieler Moustafa Hadj Sadok am Fuss wehgetan, er sass wie Pascal Vernier, Cédrie Tynowski, Lukas Heer, Otto Lagerquist und Giorgi Tskhovrebadze auf der Tribüne. Markus Sjöbrink weilt in seiner Heimat Schweden. In die Nähe eines Comebacks kam Roman Sidorowicz, er machte sich mit dem Team warm – für einen Einsatz ist es nach dem Schlüsselbeinbruch aber noch zu früh.