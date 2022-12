Niederlage in Aarau – Pfadi verpasst eine nächste Chance Die Handballer von Pfadi Winterthur verlieren allmählich den Kontakt zu Leader Kriens-Luzern. Beim HSC Suhr Aarau beziehen sie eine 26:27-Niederlage. Die Gründe sind klar. Urs Stanger

Enttäuscht: Die Winterthurer nach ihrer knappen Niederlage in Aarau. Foto: Alexander Wagner

Zwei Spiele, ein Punkt. Das ist die Bilanz aus den letzten zwei Einsätzen. In beiden Fällen hätte die maximale Punktzahl für die Winterthurer herausschauen sollen. In beiden Fällen verpassten sie die Chance – weil sie nicht gut genug angriffen, weil mehr Paraden nötig gewesen wären und weil der Gegner zäh bis zum Schluss entgegentrat. Auf das 27:27 am Mittwoch im Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich folgte am Sonntagabend die 26:27-Niederlage in Aarau.