Niederlage im Playoff-Halbfinal – Pfadi verschenkt seinen ersten Matchball Wieder hat Pfadi Winterthur im Playoff 2022 keinen Auswärtssieg fertig gebracht. Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte geht der Titelverteidiger in Thun unter. Jetzt fällt die Entscheidung am Donnerstag in Spiel 5 in der Axa-Arena. Urs Stanger

Einer von Pfadis Lichtblicken in Thun war der 20-jährige Benedikt Dechow. Foto: Deuring Photography

Wieder passierte das, was nicht geschehen darf. Erst recht nicht in dieser Halle. Wieder verschenkten die Winterthurer in den Anfangsminuten zu viele klaren Chancen. Wieder verschafften sie den Thunern den zusätzlichen Schub, den sie lieben. Und wieder brachten sie den Gegner in dieser Best-of-5-Halbfinalserie zurück: Vor einer Woche mit dem Ausgleich zum 1:1, jetzt mit dem 2:2.