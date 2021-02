Nummer 1 in der Schweiz – Pfadi vollendet seinen perfekten Start ins Jahr Nach dem Erfolg über die Kadetten Schaffhausen gewinnen die Winterthurer Handballer mit dem 29:23 über den HSC Suhr Aarau zum zweiten Mal nacheinander auswärts einen NLA-Spitzenkampf. Urs Stanger

Alles im Griff: Pfadis Verteidigung leistete gegen den HSC Suhr Aarau (Sergio Muggli) ganze Arbeit. Alexander Wagner

Fünf Spiele, fünf Siege. Besser kann eine Bilanz nicht sein. Mit dieser Serie festigten die Winterthurer in den ersten Einsätzen des Jahres ihren Platz an der Tabellenspitze der Liga.

Nach den drei Pflichtsiegen zum Einstieg gelangen ihnen zuletzt nun zwei Erfolge gegen zwei Mannschaften, die ebenfalls in den engen Top 5 der Nationalliga A platziert sind. «Auswärts in Schaffhausen und in Aarau gewinnen – das verdient schon Respekt», lobt Trainer Adrian Brüngger seine Mannschaft. Nicht nur das: «Es waren auch noch zwei überzeugende Siege.» Damit hat er völlig Recht.