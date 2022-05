Fazit

GC jubelt, GC feiert.

Für GC Amicitia Zürich ist es der erste Titel seit dem Double 2008/09. Und diesen haben sie sich mit einer kämpferischen Leistung verdient. Sie haben nie aufgesteckt und düpierten den Meister in der Schlussphase und vor allem in der Verlängerung. Sie hatten mit Paul Bar den besseren Torhüter und mit Flurin Platz den auffälligsten Rückraum-Akteur.

Pfadi verpasst damit die Chance sich alle nationalen Handball-Trophäen gleichzeitig in die Vitrine stellen zu können.

An was hats gelegen? Diese Frage ist auf den ersten Blick relativ einfach zu beantworten: An der Chancenverwertung. Tskhovrebadze braucht für seine 10 Tore 21 Versuche. Sidorowicz für seine 2 Törchen deren 8. Auch Jud (5/9) und Tynowski (2/5) kamen nicht auf die gewohnten Werte.

Zudem – und das ist fast entscheidender – hat Pfadi in der «Crunch-Time» nicht geliefert. Ab der zwischen der 50. und der 70. Minuten erzielte Pfadi noch vier Tore, GC hingegen 10. In Bälde lesen Sie an dieser Stelle die Analyse zur Pfadi Niederlage.